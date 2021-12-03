В Украине ожидается ухудшение погодных условий, в западных областях метели и гололедица – МВД

Министерство внутренних дел предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в ряде областей, в частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской в пятницу ожидаются снегопады, метели и гололедица, в указанных регионах объявлен II (желтый) уровень опасности.

"По данным УкрГидрометцентра, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый). В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах – местами к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах.