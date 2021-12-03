В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления, которое устанавливает в Украине новый праздник – День украинского борща.

Как сообщает сайт парламента, в данный момент инициатива рассматривается комитетом Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В тексте проекта постановления отмечается, что отмечать День украинского борща планируется ежегодно во вторую субботу сентября.

"Украинский борщ – традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности… Это блюдо проявляет свою устойчивость и историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", - говорится в объяснительной записке к документу.

В ней уточняется, что инициатива установления Дня украинского борща, "когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и, таким образом, обмениваются ценной культурологической информацией", призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры.