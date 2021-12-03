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09:30 03.12.2021

На шахте в Кривом Роге погиб горняк - Волынец

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На шахте в Кривом Роге погиб горняк - Волынец

На шахте "Артем-1" в Кривом Роге (Днепропетровская область) ночью 2 декабря погиб горняк, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"О гибели горняка сообщают из Кривого Рога. Обрушение произошло ночью 2 декабря на шахте Артем-1 (ЧП "Свитекс"). Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, по факту гибели горняка правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 УК Украины.

 

Теги: #гибель #шахтер #волынец #нпгу
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