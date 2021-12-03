Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - сообщается на телеграм-канале ведомства.

В Минздраве также подчеркнули, что согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%

Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.