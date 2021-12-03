События

08:29 03.12.2021

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

1 мин читать
Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - сообщается на телеграм-канале ведомства.

В Минздраве также подчеркнули, что согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%

Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.

Теги: #статистика #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 03.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

08:18 03.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

16:47 02.12.2021
Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

08:39 02.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

08:15 02.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

08:24 01.12.2021
В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

20:24 30.11.2021
Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

20:05 30.11.2021
Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

13:34 30.11.2021
Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

10:42 30.11.2021
Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

Кулеба разъяснил, какие меры включает пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Южная Корея усиливает ограничительные меры на фоне роста числа случаев COVID-19

Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

США и ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

3 декабря: Какой сегодня праздник

Палата представителей и Сенат поддержали продление финансирования правительства США до 18 февраля 2022г

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА