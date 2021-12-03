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08:20 03.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 264 млн 231 тыс. 311, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 234 тыс. 732 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 832 тыс. 268 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 785 тыс. 910.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 615 тыс. 757. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 470 тыс. 115 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 118 тыс. 782 заболевших, из них умерли 615 тыс. 179 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 673,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 416 человек, Индии - 336, Бразилии - 2 тыс. 865.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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