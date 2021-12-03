События

08:18 03.12.2021

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

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В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 777 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 25 миллионов прививок против COVID-19 сделано в Украине! За сутки 02 декабря в Украине: зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 279, медработников – 222); 206 710 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 992 человека; летальных исходов – 509; выздоровело – 22 893 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случая, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 477 649 человек; поправилось – 3 018 620 человек; летальных исходов – 87 566.

С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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