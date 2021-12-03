Кулеба разъяснил, какие меры включает пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба заявил, что пакет сдерживания РФ от агрессивных действий включает меры по трем направлениям.

"Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия", - заявил Кулеба в своем видеообращении на странице Фейсбук.

Второе направление, по словам министра, включает разработку санкционного пакета, который будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции: "это будут санкции очень тяжелые для нее экономически".

"Третье – это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что по всем этим направлениям ведется обсуждение с украинскими партнерами.

Ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вооруженную агрессию России против Украины ключевой в перечне вызовов общеевропейской безопасности в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.