Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

Из-за мокрого снега обесточено 90 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

"По состоянию на 7 ч. 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 86 и Закарпатская – 4). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.