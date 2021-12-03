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07:28 03.12.2021

Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

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Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

Из-за мокрого снега обесточено 90 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

"По состоянию на 7 ч. 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 86 и Закарпатская – 4). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.

Теги: #непогода #обесточивание
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