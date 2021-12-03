За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в результате украинский военный получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в пятницу.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - указано в сводке.

При этом, в штабе уточнили, что 2 обстрела были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкиного оккупанта вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм. Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Катериновки, что на Луганщине, обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска наемники обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - уточнили в штабе.