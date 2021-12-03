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06:52 03.12.2021

Палата представителей и Сенат поддержали продление финансирования правительства США до 18 февраля 2022г

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Палата представителей и Сенат поддержали продление финансирования правительства США до 18 февраля 2022г

Палата представителей Конгресса США и Сенат в четверг проголосовали за временное продление финансирования правительства до середины февраля 2022 года, сообщает The Hill.

Согласно результатам голосования 221 член Палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались "против".

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Несколько республиканцев в Сенате ранее пообещали затянуть принятие документа, тем самым блокировать работу правительства, так как текущий период финансирования истекает в полночь в пятницу.

Закрытие финансирования правительства, длящееся всего несколько дней только из-за процедурных вопросов Сената, было бы менее разрушительным, чем предыдущее, которое длилось с декабря 2018 года по январь 2019 года.

Но это означало бы, что сотни тысяч федеральных служащих будут уволены, в то время как другие, считающиеся "необходимыми", должны будут продолжать работу без оплаты.

Теги: #сша #финансирование #голосование #правительство
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