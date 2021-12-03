Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

Вопрос обеспечения Харьковской области питьевой водой решен, деньги на наполнение водой Краснопавловского водохранилища будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и областного бюджета, сообщил и.о. главы ОГА Александр Скакун.

"Сегодня Кабинет министров Украины поддержал Харьковскую область и принял решение выделить из резервного фонда Государственного бюджета 31 млн. грн. для осуществления водообмена на Краснопавловском водохранилище. Еще 3 млн. грн. добавляем из областного бюджета", - написал Скакун на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, этой суммы хватит, чтобы прокачать воду и пополнить водохранилище.

Скакун отметил, что со следующего года средства на наполнение Краснопавловского водохранилище должны выделяться из местных бюджетов и КП "Харьковводоканал".

"Вопрос финансирования водообмена из Госбюджета мы решали в последний раз. С 1 января в действие вступает новый Водный кодекс, согласно которому эти работы будут финансироваться из местных бюджетов, а также за средства коммунальных предприятий, использующих воду", - написал Скакун.

Как сообщалось, в госбюджете-2021 средства на водообмен в Краснопавловском водохранилище не были предусмотрены.

Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Первомайского, Дергачевского и Харьковского районов (в том числе Песочин, Высокий, Солоницевку и т.д.). Вода в него поступает из Днепра - по каналу Днепр-Донбасс. По регламенту водообмен необходимо проводить дважды в год – весной и осенью. Но в этом году весной водоем не пополняли, а осенью 2020-го эти работы провели не в полном объеме. В результате уровень воды приблизился к критическим отметкам.

11 ноября областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала сложившееся положение угрозой чрезвычайной ситуации регионального уровня и поручила департаменту жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА подготовить обращение к Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно немедленного рассмотрения этого вопроса и выделения Госводагентству Украины средств из резервного фонда госбюджета в размере 32,5 млн грн для подачи воды в Краснопавловское водохранилище в объеме 16 млн кубометров.