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05:57 03.12.2021

Пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" зарегистрировано в Нью-Йорке

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Пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" зарегистрировано в Нью-Йорке

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

"Пять случаев заражения вариантом "омикрон" подтверждено в штате Нью-Йорк", - сообщила Хокул в своем твиттере.

Она отметила, что это не повод для тревоги.

"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.

Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.

Ранее об обнаружении "омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо.

Тем временем местные СМИ сообщают, что в штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Это самое большое число с января.

Отмечается также, что число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.

Теги: #сша #нью_йорк #выявление #омикрон
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