SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1890 космических аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту партию из 48 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в четверг в 18:12 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:12 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета Falcon 9 также вывела на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky, которые в том числе будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Это уже 33-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 17-й в текущем году. Предыдущая партия из 51 спутника Starlink была запущена 13 ноября по времени Восточного побережья США.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1890 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения ракеты спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.