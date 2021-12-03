Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производство по факту загрязнения р. Уды сточными водами, которые незаконно сбрасывало госпредприятие на территории Темновской исправительной колонии (Харьковская область).

Как сообщается на официальном сайте ГБР обвинительный акт в отношении заместителя начальника колонии, а также начальника одного из отделов колонии и директора госпредприятия направлен в суд.

"Трое должностных лиц обвиняются в служебной халатности, загрязнении земель и нарушении правил охраны вод, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного в результате загрязнения реки сточными водами, оценивается более чем в 468 тыс.грн.