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01:47 03.12.2021

Минск обещает жесткий ответ на новые санкции ЕС

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Минск обещает жесткий ответ на новые санкции ЕС

МИД Беларуси расценил новый пакет санкций ЕС, введенных в отношении республики, как попытку ее экономического удушения, и заявил о подготовке жестких ответных мер.

"Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар", - говорится в заявлении белорусского МИД.

"Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится, что в санкционный список попали предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.

"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - отмечено в заявлении.

Там заявили о бесперспективности санкций и готовности принять жесткие ответные меры. "Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

ЕС в четверг объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск. Под санкциями также оказались и несколько гостиниц. Ограничения введены против государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ", отеля "Минск", гостиницы "Планета" ООО Оскартур.

Теги: #ес #санкции #беларусь #мид
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