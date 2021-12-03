События

00:16 03.12.2021

Военное решение ядерной проблемы Ирана всегда должно быть среди возможных вариантов действий - глава Минобороны Израиля

1 мин читать
Военное решение ядерной проблемы Ирана всегда должно быть среди возможных вариантов действий - глава Минобороны Израиля

Военное решение ядерной проблемы Ирана является наименее предпочтительным вариантом действий, однако нельзя исключать его возможности, заявил глава Минобороны Израиля Бенни Ганц перед отъездом в США на переговоры с американскими властями.

"Военный вариант всегда должен быть на повестке дня. Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему для себя", - приводит его слова издание "Джерузалем пост".

Он уточнил, что военный вариант действий следует рассмотреть, если соглашение с Ираном по ядерной проблеме достигнуто не будет. По словам Ганца, хорошая сделка с Тегераном будет предусматривать недопущение исследований, разработок и накопления Ираном обогащенных ядерных материалов, прекращение враждебной активности Ирана в регионе и его поддержки терроризма.

Ганц выразил убежденность, что США поддержат Израиль, если тот атакует Иран, однако, уточнил Ганц, "Израиль не обязан координировать свою оборону с кем-либо".

Однако министр отказался конкретизировать, что станет "красной линией" для Израиля, лишь отметив, что "будет момент, когда у региона и Израиля не будет выбора, кроме как действовать".

"Джерузалем пост" напоминает, что поездка Ганца в США пройдет на фоне очередного раунда переговоров в Вене по восстановлению международного соглашения по иранской ядерной программе.

Теги: #конфликт #иран #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 28.11.2021
Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

17:14 27.11.2021
Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

13:54 26.11.2021
Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

06:41 26.11.2021
Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

10:02 22.11.2021
В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ, но Украине так и не предоставили запрошенные документы

В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ, но Украине так и не предоставили запрошенные документы

19:46 21.11.2021
Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

10:09 20.11.2021
США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий

США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий

16:20 17.11.2021
Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

18:38 16.11.2021
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности внутреннюю и внешнеполитическую повестки дня

Генпрокурор активизирует расследование более 200 дел, связанных с влиятельным бизнесменом

Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

Рада выделила из госбюджета-2021 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

Зеленский обсудил с Трюдо украинско-канадское сотрудничество

Кулеба и министры иностранных дел ОБСЕ обсудили вооруженную агрессию РФ против Украины

Совет ЕС исключил Иорданию и Намибию из списка стран, для жителей которых следует снять ограничения на въезд

SpaceX запустит на орбиту интернет-спутники и аппараты геопространственной разведки

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены неисправной антенны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА