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23:35 02.12.2021

Генпрокурор активизирует расследование более 200 дел, связанных с одним из украинских олигархов

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Генпрокурор активизирует расследование более 200 дел, связанных с одним из украинских олигархов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что активизирует расследование более 200 дел, связанных с "владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

"Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон… Я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - написала Венедиктова на своей странице в Фейсбуке.

Генпрокурор прямо не упомянула имени "влиятельного человека", однако судя по контексту  речь идет о Ринате Ахметове.

При этом, генпрокурор подчеркнула, что был проведен предварительный анализ всего массива уголовных производств и "сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах".

"Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - отметила Венедиктова.

При этом, она пообещала войти в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

Теги: #расследование #олигарх #генпрокурор
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