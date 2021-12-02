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22:12 02.12.2021

Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

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Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

Верховная Рада в среду дополнительно выделила из государственного бюджета 2021 года "Укравтодору" на развитие сети и содержание автодорог государственного значения еще 19 млрд грн, а также 0,5 млрд грн – на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Соответствующие изменения в госбюджет-2021 были внесены законом №6298, за который проголосовало 242 народных депутатов.

Первоначально этот законопроект, проголосованный в первом чтении 18 ноября, предполагал увеличение расходов на 2,5 млрд грн, в том числе на "Укравтодор" всего на 1 млрд грн – до 67,368 млрд грн, и такое значительное очередное наращивание расходов на дороги раскритиковала оппозиция во время рассмотрения закона.

В целом закон увеличивает доходы и расходы госбюджета-2021 на 48,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 21,75 млрд грн.

Значительная часть этого увеличения обеспечена ростом рентной платы на природный газ на 31,65 млрд грн из-за его резкого подорожания и пойдет на взаимозачет с теплокоммунэнерго и водоканалами.

Помимо того рост доходов должен быть обеспечен дополнительными поступлениями от внутреннего НДС (10,3 млрд грн), налога на прибыль предприятий на 3,17 млрд грн и импортного НДС (1,07 млрд грн).

Среди других дополнительных расходов – допдотации местным бюджетам для прохождения отопительного сезона в 0,51 млрд грн и на развитие спортивной инфраструктуры на 0,35 млрд грн, финансирование Госпогранслужбы на 0,2 млрд грн, Нацгвардии на 0,27 млрд грн и сил гражданской обороны на 0,12 млрд грн (преимущественно на зарплату).

Помимо того на 165 млн грн повышены расходы на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Теги: #госбюджет #увеличение
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