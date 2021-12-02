Зеленский обсудил с Трюдо украинско-канадское сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо партнерство между двумя странами во время телефонного разговора в 30-летие признания Канадой независимости Украины, сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг.

"Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников", –цитирует президента пресс-служба.

Зеленский отметил, что украинский народ постоянно чувствовал и испытывает искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", – подчеркнул Зеленский и поблагодарил Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Зеленский особо отметил роль канадцев украинского происхождения в становлении дружеских отношений между двумя государствами.

Президент также подробно проинформировал премьер-министра о ситуации на границах нашего государства и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

"Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Было отмечено важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности Крымской платформы.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета рейса PS752.

Зеленский также выразил благодарность Джастину Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.