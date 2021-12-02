События

21:55 02.12.2021

Зеленский обсудил с Трюдо украинско-канадское сотрудничество

2 мин читать
Зеленский обсудил с Трюдо украинско-канадское сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо партнерство между двумя странами во время телефонного разговора в 30-летие признания Канадой независимости Украины, сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг.

"Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников", –цитирует президента пресс-служба.

Зеленский отметил, что украинский народ постоянно чувствовал и испытывает искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", – подчеркнул Зеленский и поблагодарил Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Зеленский особо отметил роль канадцев украинского происхождения в становлении дружеских отношений между двумя государствами.

Президент также подробно проинформировал премьер-министра о ситуации на границах нашего государства и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

"Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Было отмечено важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности Крымской платформы.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в сбитии  самолета рейса PS752.

Зеленский также выразил благодарность Джастину Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.

Теги: #союзники #сотрудничество #канада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 01.12.2021
Власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины – Яценюк

Власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины – Яценюк

19:10 30.11.2021
Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

02:39 29.11.2021
Два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" выявлены в Канаде

Два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" выявлены в Канаде

16:35 20.11.2021
Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

08:29 20.11.2021
Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

03:29 20.11.2021
Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

17:39 19.11.2021
Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

12:44 19.11.2021
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

10:18 19.11.2021
На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

09:14 18.11.2021
В Канаде продолжают эвакуировать людей, пострадавших от шторма

В Канаде продолжают эвакуировать людей, пострадавших от шторма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада выделила из госбюджета-2021 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

Кулеба и министры иностранных дел ОБСЕ обсудили вооруженную агрессию РФ против Украины

Совет ЕС исключил Иорданию и Намибию из списка стран, для жителей которых следует снять ограничения на въезд

SpaceX запустит на орбиту интернет-спутники и аппараты геопространственной разведки

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены неисправной антенны

ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА