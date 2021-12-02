Совет ЕС исключил Иорданию и Намибию из списка стран, для жителей которых следует снять ограничения на въезд

Европейский союз обновил в четверг список стран, въезд из которых в ЕС возможен без связанных с COVID-19 ограничений, исключив из него Иорданию и Намибию.

"После пересмотра и в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на жизненно важные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов, других территориальных образований, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка исключены Иордания и Намибия", - говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Совета ЕС.

Этот обзор является регулярным процессом с учетом определенного набора критериев, которые последний раз обновлялись 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, поясняется в нем.

В списке на 2 декабря 2021 года остаются не входящие в ЕС Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности. Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей стран. Список пересматривается каждые две недели.