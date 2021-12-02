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20:22 02.12.2021

ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

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ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Украины Антона Полякова, во время своего заседания в четверг приняла решение вызвать фигурантов дела, судмедэкспертов и правоохранителей, которые ведут следствие, на следующее заседание ВСК для дачи показаний, сообщил член комиссии Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Сегодня состоялось второе заседание ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича, на котором был принят ряд решений: 1. Вызвать на следующее заседание ВСК для дачи объяснений и доклада фигурантов уголовного производства, судмедэкспертов и правоохранителей, которые ведут следствие", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмм-канале Качуры в четверг.

В нем отмечается, что комиссия также решила получить копии материалов производства и обратиться к операторам мобильной связи для получения трекинга мобильных номеров фигурантов уголовного производства.

Также члены ВСК планируют получить записи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" в Киеве".

"Следующее заседание ВСК запланировано на 09 декабря 2021 года", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, утром 8 октября в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Начальник полиции Киева Иван Выговский заявил, что причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. В свою очередь директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее") прошли 11 октября в Чернигове.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она утверждала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

18 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Антона Полякова.

 

Теги: #комиссия #расследование #вск
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