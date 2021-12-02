Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

Попытки КНР получить гиперзвуковое оружие способствуют ухудшению ситуации с безопасностью в сопредельном с Китаем регионе, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"У нас есть беспокойство по поводу военного потенциала, который КНР по-прежнему пытается обрести, и погоня за этими возможностями увеличивает напряжение в регионе", - приводит его слова издание The Hill, сказанные после переговоров в Южной Корее.

Он пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать свои средства для сдерживания угроз от КНР в адрес США и их союзников.

Ранее, напоминает The Hill, власти США утверждали, что в испытаниях гиперзвукового оружия Китай добился более впечатляющих успехов, чем Россия и США. Издание отмечает, что накануне министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял о "гонке вооружений" Вашингтона с Пекином в сфере гиперзвукового оружия.

В ноябре британские СМИ со ссылкой на данные военных США сообщали, что Китай 27 июля осуществил в небе над Южно-Китайским морем испытание, в ходе которого гиперзвуковой планирующий боевой блок, двигавшийся в пять раз быстрее скорости звука, выпустил ракету. СМИ подчеркивали, что пока ни одной другой стране не удалось продемонстрировать подобных инженерных успехов.

До этого зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал телеканалу CBS, что в августе Китай запустил в атмосферу ракету большой дальности, которая облетела весь мир, а "затем сбросила гиперзвуковой планирующий блок, который поразил цель на территории самого Китая". Предполагается, что этим летом Китай дважды успешно испытывал гиперзвуковое оружие.