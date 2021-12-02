В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

Харьковская полиция проверила информацию об обнаружении боеприпаса в подвале жилого дома на Московском проспекте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, снаряд был обнаружен в ходе уборки утром в четверг.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Предварительно установлено, что извлеченный предмет является снарядом времен Второй мировой войны калибром 152 мм в ржавом состоянии", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского РУП №2.