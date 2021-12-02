События

19:52 02.12.2021

В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

1 мин читать
В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

Харьковская полиция проверила информацию об обнаружении боеприпаса в подвале жилого дома на Московском проспекте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, снаряд был обнаружен в ходе уборки утром в четверг.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Предварительно установлено, что извлеченный предмет является снарядом времен Второй мировой войны калибром 152 мм в ржавом состоянии", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского РУП №2.

Теги: #снаряд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 02.12.2021
Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

13:14 02.12.2021
Админсуд подтвердил законность переименования проспекта Жукова в Харькове в честь Григоренко

Админсуд подтвердил законность переименования проспекта Жукова в Харькове в честь Григоренко

04:36 02.12.2021
Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

03:24 01.12.2021
В Харькове задержаны члены группы, совершившей серию квартирных краж в разных регионах

В Харькове задержаны члены группы, совершившей серию квартирных краж в разных регионах

13:34 29.11.2021
В Харьковской ОГА подписали меморандум о возобновлении выпуска самолетов на ХГАПП

В Харьковской ОГА подписали меморандум о возобновлении выпуска самолетов на ХГАПП

20:00 26.11.2021
Turkish Airlines планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова к апрелю-2022

Turkish Airlines планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова к апрелю-2022

05:36 26.11.2021
В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

01:45 26.11.2021
С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

00:18 26.11.2021
Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

20:48 24.11.2021
Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

"Белавиа" попала под санкции ЕС

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА