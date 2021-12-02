События

19:39 02.12.2021

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

2 мин читать
Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению выполнить обязательства в рамках урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности к мирному процессу и по завершению конфликта сделал в одностороннем порядке ряд практических шагов в этом направлении. Армения пока оставила все эти шаги без ответа", - сказал Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу в Стокгольме.

По его словам, завершение карабахского конфликта создало уникальную возможность для того, чтобы Армения и Азербайджан на взаимной основе признали суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международных границ.

Министр отметил, что нарушение Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вызывает обеспокоенность.

"Армения должна выполнить трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Затягивание с восстановлением всех экономических и транспортных связей в регионе должны быть прекращены. Это не только позволит обеспечить экономические выгоды для всех заинтересованных сторон, но и позволит укрепить доверие и постконфликтную нормализацию. Скорейший запуск Зангезурского коридора послужит миру и сотрудничеству в регионе и создаст беспрецедентные новые возможности для всех стран региона", - сказал министр.

Байрамов также подчеркнул, что Армения до сих пор не представила точные карты минных полей.

"Это препятствует процессу восстановления освобожденных от оккупации территорий и создает серьезные проблемы по возращению вынужденных переселенцев на свои земли. После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года до сих пор на освобожденных территориях в результате подрыва на минах 180 граждан Азербайджана погибли, получили тяжелые ранения и увечья", - отметил Байрамов.

Министр обвинил Армению и в невыполнении обязательств по обнаружению около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время военных операций в начале 90-х годов.

Теги: #обязательства #карабах #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 24.11.2021
Мининфраструктуры рассматривает введение режима спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулирования внутренних авиаперевозок

Мининфраструктуры рассматривает введение режима спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулирования внутренних авиаперевозок

21:00 22.11.2021
Экс-президенту Армении Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки

19:46 21.11.2021
Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

20:19 16.11.2021
На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

18:38 16.11.2021
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

19:02 14.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

00:39 14.11.2021
Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

08:36 13.11.2021
США подтвердили неизменность своих обязательств в области обеспечения защиты Японии

США подтвердили неизменность своих обязательств в области обеспечения защиты Японии

12:28 11.11.2021
Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Развитие Китаем гиперзвукового оружия усиливает напряженность в регионе - глава Пентагона

В Харькове в подвале жилого дома нашли снаряд времен Второй мировой - полиция

Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

"Белавиа" попала под санкции ЕС

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА