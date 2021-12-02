Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению выполнить обязательства в рамках урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности к мирному процессу и по завершению конфликта сделал в одностороннем порядке ряд практических шагов в этом направлении. Армения пока оставила все эти шаги без ответа", - сказал Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу в Стокгольме.

По его словам, завершение карабахского конфликта создало уникальную возможность для того, чтобы Армения и Азербайджан на взаимной основе признали суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международных границ.

Министр отметил, что нарушение Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вызывает обеспокоенность.

"Армения должна выполнить трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Затягивание с восстановлением всех экономических и транспортных связей в регионе должны быть прекращены. Это не только позволит обеспечить экономические выгоды для всех заинтересованных сторон, но и позволит укрепить доверие и постконфликтную нормализацию. Скорейший запуск Зангезурского коридора послужит миру и сотрудничеству в регионе и создаст беспрецедентные новые возможности для всех стран региона", - сказал министр.

Байрамов также подчеркнул, что Армения до сих пор не представила точные карты минных полей.

"Это препятствует процессу восстановления освобожденных от оккупации территорий и создает серьезные проблемы по возращению вынужденных переселенцев на свои земли. После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года до сих пор на освобожденных территориях в результате подрыва на минах 180 граждан Азербайджана погибли, получили тяжелые ранения и увечья", - отметил Байрамов.

Министр обвинил Армению и в невыполнении обязательств по обнаружению около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время военных операций в начале 90-х годов.