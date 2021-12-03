3 декабря: Какой сегодня праздник

3 декабря в мире отмечают Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики, Международный день борьбы с пестицидами, день рождения СМСки, а у православных - День памяти святого Прокла и предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. В Индии — день адвоката, на Кубе — день латиноамериканской медицины, а в США — день штата Иллинойс.

Международный день инвалидов

В 1992 году, в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992), Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.

День учредили с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей.

Всемирный день компьютерной 3D-графики

Всемирный день компьютерной 3D графики, также известный как День 3D-шников, - неофициальный, но широко отмечаемый праздник лиц, которые профессионально или на любительском уровне занимаются созданием трехмерной компьютерной графики.

Инициатором учреждения этого праздника выступила компания Alias System Corporation. Дата была выбрана неслучайно: сочетание числа 3 и названия месяца December напоминает об аббревиатуре 3D. Поэтому праздник в честь трехмерной графики так и называется - 3December.

В последние годы 3December становится праздником всех художников и дизайнеров, чья деятельность так или иначе связана с компьютерной графикой — как трехмерной, так и двухмерной — а его празднование растягивается на несколько дней.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами. Он был запущен Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия).

Девиз сегодняшнего Дня: "Пестициды — тупик цивилизации". И цель Дня борьбы с пестицидами — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.

В этот день:

1586 — Из Америки в Англию впервые привезён картофель;

1872 — Археологи на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружили начало легенды о Всемирном потопе;

1967 — В госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца;

1989 — Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны";

1991 — Распущен КГБ СССР;

1997 — Подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Церковный праздник:

Церковь 3 декабря чествует память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе.

Богословию он учился у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески обличая ложь и язычество. Кроме этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла произошло разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы молиться. Во время молитвы маленький мальчик был поднят на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясений больше не происходило. После этого многие обратились к вере.

Именины: Григорий, Прокл, Анатолий, Иван, Анна, Иосиф, Исаак, Владимир, Фекла