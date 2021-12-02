Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Беларуси в списке числятся 183 человека и 26 организаций из этой страны, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе ЕС.

"ЕС солидарен в решении этой проблемы (кризиса на белорусско-польской границе) и использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы противостоять попыткам создать кризис на границах ЕС. Мы продолжаем выражать солидарность жителям Беларуси. Пятый пакет санкций - пример того, как мы действуем, когда нарушаются права человека", - отмечает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европейский совет накануне принял решение о введении санкций еще на 17 человек и 11 организаций из-за кризисной ситуации в Беларуси.

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ.

Кроме того, в списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Беларуси и ЕС.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруси, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.