События

19:28 02.12.2021

Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

1 мин читать
Более 180 человек и 26 организаций Беларуси занесены в санкционные списки ЕС

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Беларуси в списке числятся 183 человека и 26 организаций из этой страны, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе ЕС.

"ЕС солидарен в решении этой проблемы (кризиса на белорусско-польской границе) и использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы противостоять попыткам создать кризис на границах ЕС. Мы продолжаем выражать солидарность жителям Беларуси. Пятый пакет санкций - пример того, как мы действуем, когда нарушаются права человека", - отмечает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европейский совет накануне принял решение о введении санкций еще на 17 человек и 11 организаций из-за кризисной ситуации в Беларуси.

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ.

Кроме того, в списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Беларуси и ЕС.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруси, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Теги: #ес #санкции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 02.12.2021
"Белавиа" попала под санкции ЕС

"Белавиа" попала под санкции ЕС

18:13 02.12.2021
Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

17:54 02.12.2021
Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

17:33 02.12.2021
Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

15:23 02.12.2021
Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

18:12 01.12.2021
Союзники по НАТО ответят РФ высоким уровнем воздействия и экономическими мерами в случае расширения агрессии против Украины

Союзники по НАТО ответят РФ высоким уровнем воздействия и экономическими мерами в случае расширения агрессии против Украины

17:16 01.12.2021
США хотят применить новые санкции из-за решения Лукашенко использовать мигрантов как оружие – Нуланд

США хотят применить новые санкции из-за решения Лукашенко использовать мигрантов как оружие – Нуланд

16:50 01.12.2021
США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

14:40 01.12.2021
ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

14:16 01.12.2021
Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

Кипр с 6 декабря изменяет правила въезда для украинцев

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА