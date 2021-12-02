США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

Администрация США выступает за диалог по спорным вопросам с Россией, и такие контакты поддерживаются на высоком уровне, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Трудно нас обвинить в том, что мы не ведем дискуссий с Россией, учитывая, что как раз сегодня наш госсекретарь и министр иностранных дел России смогли пообщаться", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что стремлении России получить от США и их союзников гарантии безопасности.

"Мы регулярно поддерживаем контакты на высоком уровне", - подчеркнула Псаки.

При этом она отметила, что "пока нечего объявить по поводу возможного телефонного разговора или иных контактов между президентами Байдена и Путиным".

Псаки, отвечая на вопрос, не стала комментировать заявления российской стороны о необходимых от Запада гарантиях безопасности.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ближайшее время сформулирует и направит странам НАТО предложения по обеспечению юридически обязывающих гарантий безопасности.

"Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент, и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем соответствующие конкретные предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на серьезное к ним отношение", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что на переговорах с Соединенными Штатами и их союзниками Россия будет настаивать на "выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России".