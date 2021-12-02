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19:01 02.12.2021

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

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Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Почти каждый второй украинец (48%) вообще не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства в Украине, в то же время, 24% жителей Украины высказываются за возможность введения для украинцев двойного (множественного) гражданства всех стран без исключений.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, проводившегося с 22 октября по 12 ноября Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, обнародованные на сайте Фонда в четверг.

Отмечается, что еще 11% респондентов поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России; почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР.

Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.

"Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства. Можно также предположить, что возражение против такой идеи обусловлено российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны, Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину", - говорится в аналитическом комментарии социологов.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины: АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.

Более подробно с результатами опроса можно ознакомиться на сайте Фонда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в четверг зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" об основании и порядке приобретения и прекращения гражданства №6368 (текст законопроекта обнародован на сайте парламента).

 

Теги: #гражданство #опрос
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