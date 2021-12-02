"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

"Синяя" линия столичного метро возобновила работу в обычном режиме после случая падения под поезд пассажира на станции "Дворец "Украина", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец "Украина", - сказано в сообщении в Twitter.

Как сообщалось, на станции метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение поездов было ограничено по "синей" ветке.