События

18:52 02.12.2021

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

1 мин читать
"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

"Синяя" линия столичного метро возобновила работу в обычном режиме после случая падения под поезд пассажира на станции "Дворец "Украина", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец "Украина", - сказано в сообщении в Twitter.

Как сообщалось, на станции метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение поездов было ограничено по "синей" ветке.

Теги: #киев #метро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 02.12.2021
Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

12:03 02.12.2021
Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

00:57 02.12.2021
Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

22:18 01.12.2021
Акция в центре Киева завершилась

Акция в центре Киева завершилась

21:06 01.12.2021
Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

15:31 01.12.2021
В Киеве ночью ожидается гололедица

В Киеве ночью ожидается гололедица

12:06 01.12.2021
В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

19:02 30.11.2021
В Киеве 1 декабря возможно ограничение движения транспорта в центре в связи с проведением массовых акций

В Киеве 1 декабря возможно ограничение движения транспорта в центре в связи с проведением массовых акций

17:14 30.11.2021
Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое - Кличко

Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое - Кличко

10:27 30.11.2021
В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

США - за диалог с Россией, о возможных контактах Путина и Байдена объявлять рано - Белый дом

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

"Белавиа" попала под санкции ЕС

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

Кипр с 6 декабря изменяет правила въезда для украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА