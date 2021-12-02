Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат от одноименной фракции Петр Порошенко подверг критике государственный бюджет на следующий год.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в четверг, Порошено заявил, что в документе не предусмотрено денег для обещаний, которые дал во время своего послании в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

"В бюджете нет и следа того, что он говорил вчера. Ни расходов на экономические паспорта украинцев, ни 30 миллиардов на "большую термо-модернизацию"… Такое впечатление, что мы живем в разных странах. Народ живет в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, в условиях недофинансирования Государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий, неиндексации зарплат. А власть живет в призрачном мираже иллюзий", – констатирует Порошенко.

Он подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

"На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое – субсидии. Нам нужно защитить местные громады, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле", – отметил пятый президент.

Порошенко призвал выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителей и "хотя бы компенсировать индексацию".

"Перелопатьте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ковидными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – нужно добавить еще 50 миллиардов", – добавил нардеп.

Он также призвал выделить 23 млрд грн для индексации пенсий, а также возмутился, что "сторожем в супермаркете можно заработать больше, чем воином, защищающим страну".

"Тем более что 14 октября обещали повышение. Три года не повышали. Именно сейчас пора выполнить обязательства. Требуем это немедленно", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП, "за" проголосовали 268 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает принятый государственный бюджет на 2022 год сбалансированным и реалистичным.

"В бюджете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов мы значительно повышаем финансирование. Это бюджет развития и модернизации нашей страны", - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.