Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

Британия, США, ЕС и Канада дали коллективный ответ на продолжающиеся нарушения властями Беларуси прав человека и ввели скоординированные санкции в отношении Минска, говорится в совместном заявлении этих стран.

"Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Белоруссии, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций", - отмечается в документе на сайте британского правительства.