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17:54 02.12.2021

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

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Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

Британия, США, ЕС и Канада дали коллективный ответ на продолжающиеся нарушения властями Беларуси прав человека и ввели скоординированные санкции в отношении Минска, говорится в совместном заявлении этих стран.

"Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Белоруссии, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций", - отмечается в документе на сайте британского правительства.

Теги: #санкции #беларусь
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