Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

Имя Дмитрия Лукашенко, сына не легитимизируемого Западом президента Беларуси, включено в четверг в санкционный список Минфина США.

"Лукашенко Дмитрий Александрович, рожденный 23 марта 1980 года в Могилеве" упомянут в санкционном списке финансового ведомства США наравне с еще 19 персонами.

Кроме того, в санкционный список включены 12 предприятий Беларуси и три единицы воздушного транспорта.

В частности, под санкции попали "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт".

Кроме того, в санкционный список внесены - ОАО "Агат - электромеханический завод", ООО "Агророзквит", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО ОАО, "Кидма тек", ООО "ГардСервис", ОАО "Пеленг", Президентский спортивный клуб, Государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ".

Санкции введены в ответ на миграционный кризис на белорусско-польской границе, ответственность за который Вашингтон и ЕС возложили на Минск.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала ноября в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.