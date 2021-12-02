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17:36 02.12.2021

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

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Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

Министр подробно проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии против Украины.

Также Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

Министр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности Украины.

Теги: #украина #визит #боррель
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