В Раде официально объявили о выходе нардепа Сохи из фракции "Слуга народа"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко официально объявил о выходе народного депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа".

"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Сохи Романа Васильевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - объявил Корниенко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, ранее Соха заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Соха избран в парламент в избирательном округе №75 (Запорожская область) и является депутатом мажоритарщиком. Он входит в межфракционное объединение "Разумная политика", которое возглавляет внефракционный нардеп, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.