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16:47 02.12.2021

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

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Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Требование вакцинироваться от COVID-19 может вступить в силу в Германии в феврале 2022 года в случае одобрения соответствующих проектов в бундестаге, заявила в четверг действующий канцлер Ангела Меркель.

"Вы видите из наших резолюций, что мы понимаем - положение очень серьезное", - приводит газета "Меркур" ее слова с совместной пресс-конференции со своим преемником Олафом Шольцем.

Она отметила, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Германии придется закрываться 350 клубов и дискотек.

В свою очередь Шольц призвал сограждан как можно скорее вакцинироваться. "Речь идет о мощном усилии всей нации, о солидарности", - подчеркнул он.

Также в ходе выступления лидеров затрагивалась тема ужесточения ограничений для невакцинированной части населения страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 5,97 млн заражений, более 102 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,9 млн человек выздоровели.

В ноябре канцлер Австрии Александр Шалленберг также объявил, что в стране с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной

"Слишком долго я исходил из того, что людей возможно убедить привиться добровольно. Но мы должны смотреть в глаза реальности. Нам приходится вводить обязательную вакцинацию, она будет действовать с 1 февраля следующего года", - говорил Шалленберг.

Кроме того, обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет намеревались ввести власти Греции.

Теги: #вакцинация #германия
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