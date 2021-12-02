Из-за обвала горной породы на "ArcelorMittal Кривой Рог" погиб проходчик подрядной организации

На территории Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) произошел несчастный случай со смертельным исходом с проходчиком ЧП "Свитекс".

Как сообщила Госслужба по вопросам труда (Гоструда), смертельное ЧП произошло 2 декабря.

"При выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1135 м ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произошел обвал горной породы, смертельно травмирован рабочий", - констатируется в информации Гоструда.

В настоящее время Главное управление Гоструда в Днепропетровской области создает комиссию, проводит расследование несчастного случая.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Частное предприятие "Свитекс" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) зарегистрировано в мае 1997 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений.

Учредитель – Владимир Сташевский со 100%-ной долей собственности.

Уставный капитал ЧП – 700 грн.