События

16:46 02.12.2021

Из-за обвала горной породы на "ArcelorMittal Кривой Рог" погиб проходчик подрядной организации

1 мин читать
Из-за обвала горной породы на "ArcelorMittal Кривой Рог" погиб проходчик подрядной организации

На территории Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) произошел несчастный случай со смертельным исходом с проходчиком ЧП "Свитекс".

Как сообщила Госслужба по вопросам труда (Гоструда), смертельное ЧП произошло 2 декабря.

"При выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1135 м ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произошел обвал горной породы, смертельно травмирован рабочий", - констатируется в информации Гоструда.

В настоящее время Главное управление Гоструда в Днепропетровской области создает комиссию, проводит расследование несчастного случая.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Частное предприятие "Свитекс" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) зарегистрировано в мае 1997 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений.

Учредитель – Владимир Сташевский со 100%-ной долей собственности.

Уставный капитал ЧП – 700 грн.

Теги: #arcelormittal #обвал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 24.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

16:13 08.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

10:57 23.10.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

15:05 17.09.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" обжалует в суде неоправданные претензии Госэкоинспекции более чем на 450 млн грн

"ArcelorMittal Кривой Рог" обжалует в суде неоправданные претензии Госэкоинспекции более чем на 450 млн грн

10:43 17.09.2021
Госэкоинспекция насчитала "ArcelorMittal Кривой Рог" свыше 450 млн грн за нанесение ущерба экологии

Госэкоинспекция насчитала "ArcelorMittal Кривой Рог" свыше 450 млн грн за нанесение ущерба экологии

19:07 09.09.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2021г прошел 242 проверки, на предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2021г прошел 242 проверки, на предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе

18:09 01.08.2021
Часть профсоюзов "ArcelorMittal Кривой Рог" не соглашается на поэтапное повышение зарплаты, выступая за ее 30% рост

Часть профсоюзов "ArcelorMittal Кривой Рог" не соглашается на поэтапное повышение зарплаты, выступая за ее 30% рост

13:55 30.07.2021
ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

16:39 18.07.2021
В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

10:52 15.04.2021
Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Рада приняла госбюджет-2022

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

В Раде официально объявили о выходе нардепа Сохи из фракции "Слуга народа"

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении

Кабмин уволил 1-го замглавы налоговой Рубан, двух заместителей главы Госкино и одного зама главы ГСЧС

Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Блинкен - Кулебе: Минские соглашения – лучший путь для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Кабмин дал старт работе Украинского национального центра развития мира

Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА