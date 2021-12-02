События

16:18 02.12.2021

Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении

1 мин читать
Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение о воздушном сообщении.

"Соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности.

Кроме того, соглашение устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Теги: #воздушное_сообщение #украина #исландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 02.12.2021
Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

15:52 02.12.2021
Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

14:52 02.12.2021
Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

14:27 02.12.2021
Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

11:16 02.12.2021
Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

08:15 02.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

07:33 02.12.2021
На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

05:36 02.12.2021
В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

04:36 02.12.2021
Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

03:37 02.12.2021
В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

ПОСЛЕДНЕЕ

Кипр с 6 декабря изменяет правила въезда для украинцев

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Госсекретарь США считает, что Украина не несет угрозы России, но Россия угрожает Украине

Киевсовет увеличил уставный капитал управляющих компаний для закупки механической снегоуборочной и другой спецтехники

Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

В Раде официально объявили о выходе нардепа Сохи из фракции "Слуга народа"

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Из-за обвала горной породы на "ArcelorMittal Кривой Рог" погиб проходчик подрядной организации

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова, второй - оправдан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА