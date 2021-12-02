Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение о воздушном сообщении.

"Соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности.

Кроме того, соглашение устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.