Кабмин уволил 1-го замглавы налоговой Рубан, двух заместителей главы Госкино и одного зама главы ГСЧС

Кабинет министров уволил Наталью Рубан с должности первого заместителя главы Государственной налоговой службы.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил по итогам заседания правительства в четверг в Телеграм-канале.

Рубан была назначена на должность замглавы ведомства в мае 2020 года.

Как сообщалось, распоряжением от 25 ноября 2021 года Кабмин уволил Евгения Олейникова с должности замглавы Государственной налоговой службы. Врио главы ведомства назначен замглавы Михаил Титарчук.

Кабмин на заседании в четверг также уволил двоих заместителей главы Государственного агентства по вопросам кино и одного заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Олега Мельчуцкого с должности первого заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Юлию Шевчук с должности первого заместителя главы Государственного агентства Украины по кино и Сергея Стороженко с должности заместителя главы Госкино.