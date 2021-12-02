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16:11 02.12.2021

Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

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Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Правительство предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" вакцинированным гражданам 8 млрд грн из государственного бюджета на 2021 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты украинцам, до 8 млрд грн", – сказал он в ходе правительственного заседания в четверг.

По его словам, в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос.

При этом премьер сообщил, что полностью вакцинированы двумя дозами 11,4 млн украинцев.

Как сообщалось, на выплату вакцинированным гражданам в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн.

Помимо этого, в Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроекта №6297 (с поправками в госбюджет-2021), предусматривающий дополнительные расходы в размере 3 млрд грн для стимулирования к вакцинации и поддержки бизнеса во время карантинных ограничений.

Теги: #тысяча_гривень #госбюджет #кабмин
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