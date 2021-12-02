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16:08 02.12.2021

Блинкен - Кулебе: Минские соглашения – лучший путь для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

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Блинкен - Кулебе: Минские соглашения – лучший путь для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления суверенитета Украины в международно признанных границах.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь Нэд Прайс (Ned Price), встреча состоялась на полях министерской встречи ОБСЕ. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили необходимость дипломатического, мирного урегулирования конфликта на Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая Крым, перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

По словам Прайса, Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что "полное выполнение Минских соглашений является наилучшим путем вперед".

Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили пути углубления двусторонних отношений, добавил пресс-секретарь.

Теги: #кулеба #блинкен
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