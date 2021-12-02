Кабмин дал старт работе Украинского национального центра развития мира

Кабинет министров утвердил порядок использования средств создания реестров и систем мониторинга.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"Даем старт работе Украинского национального центра развития мира. Правительство утвердило порядок использования средств создания реестров и систем мониторинга", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав граждан на временно оккупированных территориях.