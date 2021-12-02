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16:02 02.12.2021

Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

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Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

Государственный бюджет Украины на 2022 год предусматривает более 6 млрд грн финансирования Министерства по делам ветеранов.

"Верховная Рада приняла во втором чтении и целом проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" (№6000), в котором заложено беспрецедентное финансирование ветеранской политики в Украине. Бюджет Минветеранов увеличена в 6 раз и впервые в истории составит 6 млрд 18 млн грн 895,1 тыс грн", - говорится в сообщении пресс-службы Минветеранов.

Отмечается, что 5,5 млрд грн предусмотрено на обеспечение жильем ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Размер заложенных средств обеспечит выполнение государственных обязательств перед 4 тысячами украинских воинов, в том числе защищавших Украину и оставшихся без жилья в результате вооруженной российской агрессии", - заявляют в министерстве.

Также выделены средства на функционирование Украинского ветеранского фонда, который начнет работать с января 2022 года.

Кроме того, госбюджет-2022 предусматривает финансирование в следующем году мер по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников АТО и членов их семей, семей погибших воинов, поддержку общественных объединений ветеранов.

Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП, "за" проголосовали 268 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Теги: #госбюджет #минветеранов
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