События

15:52 02.12.2021

Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

1 мин читать
Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

Кабинет министров ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению штамма коронавируса "омикрон".

Согласно решению, принятому на заседании правительства в четверг, в частности, ограничивается въезд в страну граждан ЮАР, Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик, Республики Малави.

Кроме того, граждане Украины и других стран, находившиеся в этих странах не менее семи дней в течение последних 14 дней, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Постановление вступает в силу с 00 часов 3 декабря.

Теги: #омикрон #украина #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 02.12.2021
В Финляндии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

В Финляндии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

14:52 02.12.2021
Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

14:27 02.12.2021
Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

11:16 02.12.2021
Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

08:15 02.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

07:33 02.12.2021
На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

05:36 02.12.2021
В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

04:36 02.12.2021
Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

03:37 02.12.2021
В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

02:58 02.12.2021
Шмыгаль рассчитывает вакцинировать большинство взрослого населения до конца 2021 года

Шмыгаль рассчитывает вакцинировать большинство взрослого населения до конца 2021 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Рада приняла госбюджет-2022

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Блинкен - Кулебе: Минские соглашения – лучший путь для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Кабмин дал старт работе Украинского национального центра развития мира

Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

Кабмин выделил 7,8 млн грн разовой помощи получившим инвалидность ветеранам АТО

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА