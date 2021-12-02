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15:40 02.12.2021

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

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Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выступил с призывом к Москве отвести войска от границы с Украиной.

"Госсекретарь напомнил о призыве к России отвести войска (от границы - ИФ) до позиций (по состоянию на - ИФ) мирное время, а также о (необходимости - ИФ) соблюдения Минских соглашений", - говорится в тексте сообщения, распространенном Госдепом США в четверг.

Теги: #рф #призыв #блинкен
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