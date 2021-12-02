События

15:23 02.12.2021

Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

1 мин читать
Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

Помощь Европейского Союза Украине в размере EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира повысит устойчивость страны и поможет укрепить потенциал ее Вооруженных сил, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины. В частности, она будет финансировать военные медицинские подразделения, в том числе полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и логистики, а также поддержку в киберпространстве", - написал Маасикас в Twitter в четверг.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение предоставить Украине EUR31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. "Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицина, инженерные возможности и мероприятия по разминированию, мобильность и логистика, кибербезопасность", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг.

Теги: #ес #помощь #маасикас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 02.12.2021
Кабмин выделил 7,8 млн грн разовой помощи получившим инвалидность ветеранам АТО

Кабмин выделил 7,8 млн грн разовой помощи получившим инвалидность ветеранам АТО

12:57 02.12.2021
Компания Ferrexpo поставила современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений города Горишние Плавни

Компания Ferrexpo поставила современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений города Горишние Плавни

14:40 01.12.2021
ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

11:47 01.12.2021
Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

01:14 01.12.2021
Шмыгаль: ЕС поддерживает стремление стран Ассоциированного трио

Шмыгаль: ЕС поддерживает стремление стран Ассоциированного трио

18:08 30.11.2021
Обеспечение энергобезопасности должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества - Шмыгаль

Обеспечение энергобезопасности должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества - Шмыгаль

16:07 30.11.2021
Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

09:33 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

02:45 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

17:08 29.11.2021
Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь завершить войну - Кулеба

Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь завершить войну - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Рада приняла госбюджет-2022

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

В Финляндии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

Мороз, солнце и холодные дожди: прогноз погоды на выходные 4–5 декабря

В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА