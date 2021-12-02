Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

Помощь Европейского Союза Украине в размере EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира повысит устойчивость страны и поможет укрепить потенциал ее Вооруженных сил, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины. В частности, она будет финансировать военные медицинские подразделения, в том числе полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и логистики, а также поддержку в киберпространстве", - написал Маасикас в Twitter в четверг.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение предоставить Украине EUR31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. "Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицина, инженерные возможности и мероприятия по разминированию, мобильность и логистика, кибербезопасность", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг.