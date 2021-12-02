Кабмин выделил 7,8 млн грн разовой помощи получившим инвалидность ветеранам АТО

Кабинет министров Украины выделил 7 млн 786 тыс. грн для предоставления одноразовой денежной помощи 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

Получившим инвалидность в зависимости от группы будет выплачено от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Согласно закону о государственном бюджете на 2021 год, с 1 декабря размер прожиточного минимума трудоспособных лиц установлен на уровне 2 тыс. 481 год, для утративших трудоспособность лиц – 1 тыс. 934 грн.