Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

Кабинет министров намерен подписать меморандум о договоренности с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

Соответствующий проект обновленного меморандума был одобрен на заседании правительства в четверг.

На подписания документа уполномочена глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Программа "Партнерство ради мира" является инструментом взаимодействия НАТО со странами-партнерами, основанного на практическом сотрудничестве и приверженности демократическим принципам.