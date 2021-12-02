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15:27 02.12.2021

Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

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Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

Кабинет министров намерен подписать меморандум о договоренности с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

Соответствующий проект обновленного меморандума был одобрен на заседании правительства в четверг.

На подписания документа уполномочена глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Программа "Партнерство ради мира" является инструментом взаимодействия НАТО со странами-партнерами, основанного на практическом сотрудничестве и приверженности демократическим принципам.

Теги: #партнерство #мир #нато
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