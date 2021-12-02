Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Международная конференция "Киев 2035. Стратегия развития", проведение которой было запланировано на декабрь 2021 года, перенесена на начало следующего года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что причиной переноса стали организационно-технические обстоятельства.

Как сообщалось, проведение конференции было назначено на 15 декабря.

Новая Стратегия сменит действующую Стратегию развития города Киева до 2025 года, принятую в 2017 году. Задачей обновленной Стратегии станет гармонизация основных положений с государственными документами стратегического характера, учет новых подходов к стратегическому планированию, обновление стратегических и оперативных целей и задач в сферах образования, здравоохранения, предоставления административных услуг, в бюджетной политике, жилищно-коммунальном хозяйстве.