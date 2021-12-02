Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

Харьковский горсовет не согласен с решением Второго апелляционного административного суда по делу о законности переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко и обжалует его в кассационном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на юридический департамент.

"Харьковский городской совет и Харьковский городской голова не согласны с решением Второго апелляционного административного суда и считают его необоснованным. Харьковский городской совет как представитель интересов Харьковской городской территориальной громады в дальнейшем будет отстаивать позицию жителей города Харькова по вопросу названия указанного проспекта, и указанное судебное решение будет обжаловано в кассационном порядке", - цитирует пресс-служба позицию юридического департамента горсовета.

Как сообщалось, ранее в четверг, 2 декабря, Второй апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным пункта распоряжения главы ХОГА от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта..

В Харьковском горсовете заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.

16 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета к главе облгосадминистрации и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Харьковская облгосадминистрации, терорганизация партии "Европейская солидарность" и депутат горсовета Дмитрий Булах подали апелляционные жалобы на это решение.