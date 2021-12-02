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15:12 02.12.2021

Мороз, солнце и холодные дожди: прогноз погоды на выходные 4–5 декабря

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Мороз, солнце и холодные дожди: прогноз погоды на выходные 4–5 декабря

В этом году зима пришла в Украину по графику. В первые декабрьские выходные, по данным Sinoptik.ua, погода будет привычной для нашего региона — неустойчивой, с небольшими дневными морозами, мокрым снегом и относительно высокой температурой в некоторых областях.

Погода в субботу 4 декабря

В субботу днем в центральных, северных и западных областях ожидается погода без осадков. Будет достаточно прохладно и сыро при температуре от -1 °С до +2 °С, так что без перчаток на прогулке не обойтись. Ночью резко похолодает на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях — столбики термометров опустятся до -10–11 °С. Ночью в Киевской, Черниговской, Сумской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях будет слабый мороз (до -4 °С). В Полтавской и Кировоградской областях может пройти мокрый снег.

На юге и востоке, попавших в теплый сектор циклона, обойдется без морозов, но пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом. Самой теплой погода на выходные будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях — до +8–9 °С днем. Это очень высокий показатель для декабря, поэтому берите зонты, термос с чаем и хотя бы пару часов проведите на свежем воздухе — врачи уверяют, что прогулки в сырую погоду улучшают сон и облегчают дыхание. 

Погода в воскресенье 5 декабря

В воскресенье погода в центре, на севере и западе не будет отличаться от субботней. Воздух прогреется всего до +1 °С, а ночью немного подморозит — температура опустится до -1 °С. По прогнозу Sinoptik.ua, днем возможен снег в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах! В южных и восточных регионах будет прохладно — столбики термометров покажут +3–6 °С. Мокрый снег с дождем пройдет в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Погода на понедельник 

Грядущая неделя будет снежной и сырой — ясной погоды не стоит ждать ни в одном регионе. На западе, севере и в Киевской области в понедельник пройдет мокрый снег, столбики термометров не поднимутся выше +1 °С. На юге будет умеренно прохладно (до +7–10 °С), а вместо снега ожидаются дожди. В восточных регионах неделю откроет пасмурная погода без существенных осадков, температура воздуха составит + 4–8 °С. 

В воскресенье наблюдайте за воронами!

Услышав утром на Прокоповьев день, 5 декабря, громкое карканье ворон на верхушках деревьев, наши предки готовились к вьюге и сильным морозам. Если же птицы ходили по земле, ждали оттепели. А еще в этот день славяне готовили к зиме старые сани или покупали новые — считалось, что так они прослужат долгие годы. Так что, если вы еще не купили снегокат или «ватрушку», самое время устроить шопинг в это воскресенье!

 

Теги: #синоптик #погода #прогноз
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